Genova, tragedia in via Tolemaide: uomo trovato morto in casa

Genova – Un uomo è stato trovato morto ieri nella sua abitazione in via Tolemaide, alla Foce.

L’allarme è scattato intorno alle ore 19, quando sanitari del 118 e vigili del fuoco si sono recati sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei familiari e dei vicini di casa della vittima, che da diversi giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui: il telefono suonava a vuoto e si avvertiva anche dall’esterno dell’abitazione.

I vigili del fuoco sono riusciti a forzare la porta d’ingresso e hanno rinvenuto il cadavere. Anche i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono stati avviati gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso, che al momento sembrerebbe avvenuto per cause naturali.

