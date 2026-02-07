sabato 7 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, tragedia in via Tolemaide: uomo trovato morto in casa
Notizie LiguriaGenovaCronacaFoce

Genova, tragedia in via Tolemaide: uomo trovato morto in casa

Redazione Liguria
0

AmbulanzaGenova – Un uomo è stato trovato morto ieri nella sua abitazione in via Tolemaide, alla Foce.
L’allarme è scattato intorno alle ore 19, quando sanitari del 118 e vigili del fuoco si sono recati sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei familiari e dei vicini di casa della vittima, che da diversi giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui: il telefono suonava a vuoto e si avvertiva anche dall’esterno dell’abitazione.
I vigili del fuoco sono riusciti a forzare la porta d’ingresso e hanno rinvenuto il cadavere. Anche i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Sono stati avviati gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso, che al momento sembrerebbe avvenuto per cause naturali.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

La Spezia, intossicati dal monossido di carbonio in casa, salvati

Cronaca
genova pietra inciampo Milani

Genova, pietra di inciampo per Antonio Milani a Sampierdarena

Cronaca
incidente autostrada a12 6 feb 2026

Chiavari, auto ribaltata sull’autostrada A12, un ferito

Cronaca
ambulanza notte croce bianca genovese

Genova, provoca incidente con ferito e non si ferma, identificato

Cronaca