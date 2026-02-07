Meteo Liguria, ancora tempo instabile con possibili rovesci e schiarite

La prima di due distinte perturbazioni sfioreranno la Liguria tra la giornata di oggi, sabato 7 febbraio 2026 e lunedì 9 febbraio.

Entrambe porteranno condizioni di instabilità sulla nostra regione con possibili rovesci sparsi alternati a fasi più soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Al mattino nuvolosità irregolare sul settore centro-orientale della regione dove saranno possibili occasionali rovesci alternati a pause soleggiate.

Fenomeni più persistenti tra Tigullio orientale, Spezzino e relativo entroterra

Asciutto in genere a ponente con schiarite più ampie.

Nel pomeriggio una linea instabile tenderà a risalire dal Golfo verso il settore centro-orientale, dove saranno possibili rovesci al più moderati accompagnati da qualche colpo di tuono, possibili episodi di graupel o neve tonda oltre i 1500-1600 metri.

Sempre nel pomeriggio, rischio di rovesci anche tra Imperiese e Savonese occidentale, tempo asciutto sul restante territorio regionale.

Venti tra deboli e moderati meridionali a levante fino al Genovese orientale, deboli da nord a ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature minime in contenuto aumento a levante, in calo nelle vallate dei versanti padani occidentali.

Massime pressochè stazionarie, ma in calo sotto eventuali rovesci.

Sulla costa attese temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +13°C/+15C

Nell’interno previste temperature minime tra -2°C/+3°C e massime tra +7°C/+12°C.