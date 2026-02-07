La prima di due distinte perturbazioni sfioreranno la Liguria tra la giornata di oggi, sabato 7 febbraio 2026 e lunedì 9 febbraio.
Entrambe porteranno condizioni di instabilità sulla nostra regione con possibili rovesci sparsi alternati a fasi più soleggiate.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:
Al mattino nuvolosità irregolare sul settore centro-orientale della regione dove saranno possibili occasionali rovesci alternati a pause soleggiate.
Fenomeni più persistenti tra Tigullio orientale, Spezzino e relativo entroterra
Asciutto in genere a ponente con schiarite più ampie.
Nel pomeriggio una linea instabile tenderà a risalire dal Golfo verso il settore centro-orientale, dove saranno possibili rovesci al più moderati accompagnati da qualche colpo di tuono, possibili episodi di graupel o neve tonda oltre i 1500-1600 metri.
Sempre nel pomeriggio, rischio di rovesci anche tra Imperiese e Savonese occidentale, tempo asciutto sul restante territorio regionale.
Venti tra deboli e moderati meridionali a levante fino al Genovese orientale, deboli da nord a ponente.
Mare generalmente mosso.
Temperature minime in contenuto aumento a levante, in calo nelle vallate dei versanti padani occidentali.
Massime pressochè stazionarie, ma in calo sotto eventuali rovesci.
Sulla costa attese temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +13°C/+15C
Nell’interno previste temperature minime tra -2°C/+3°C e massime tra +7°C/+12°C.
Meteo Liguria, ancora tempo instabile con possibili rovesci e schiarite
