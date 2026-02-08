Finale Ligure, auto si schianta nella notte sulla statale Aurelia

Finale Ligure (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro il guard rail. Momenti di paura, nella notte, sulla strada statale 1 Aurelia, nella zona di Caprazoppa. Forse per l’asfalto reso visdido dalla pioggia o per un improvviso malore, il conducente di un’auto con a bordo diverse persone ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato più volte terminando la sua corsa contro il sistema di sicurezza a lato strada.

Un impatto molto violento che, però, fortunatamente, ha lasciato sotto choc tutte le persone a bordo ma senza nessuna ferita grave.

Sul posto sono comunque accorsi i mezzi di soccorso del 118, con automedica e ambulanze e le persone sono state visitate per sicurezza.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

