Genova, agguato a bastonate a Bolzaneto, due feriti

Genova – Aggrediti per strada, a bastonate, da un “commando” arrivato in auto e fuggio sulla stessa vettura. E’ quello che è successi ieri sera, intorno alle 22, a due uomini che stavano camminando in via Zamperini, nel quartiere di Bolzaneto.

I due stavano rientrando alle loro abitazioni quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati avvicinati da una vettura dalla quale sono scesi altri uomini armati di bastoni che li hanno subito aggrediti e bastonati.

Una scena da “arancia meccanica” che ha choccato i pochi testimoni che, tra le grida delle vittime, hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 e i soccorsi.

Sul posto sono arrivate di corsa le ambulanze della Croce Verde di Pontedecimo e della Misericordia Fiumara che hano potuto soccorrere solo uno dei feriti visto che l’altro ha preferio allontanarsi a piedi forse nel timore di una “seconda razione”.

Il ferito rimasto è stato medicato e accompagnato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per le cure del caso.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno subito iniziato le ricerche degli aggressori che si sarebbero allontanati sulla stessa auto con ala quale erano arrivati.

Una scena da “spedizione punitiva” che ha subito suscitato grande allarme nel quartiere e indagini da parte di chi deve garantire la sicurezza dei Cittadini.

Al vaglio le testimonianze ma anche le riprese video delle teleamere della zona che potrebbero aver registrato la scena o ripreso la targa della vettura utilizzata per il blitz.

