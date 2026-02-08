Genova, cinghiali a spasso per le strade di Albaro

Genova – Ancora cinghiali a spasso per le strade cittadine nella notte appena trascorsa.

La pioggia non ha infatti fermato le passeggiate dei cinghiali e ieri notte, in piazza Leonardo Da Vinci, nel pieno dell’elegate quartiere di Albaro, automobilisti e motociclisti non hanno dovuto fare attenzione solo all’asfalto bagnato e alle zone poco illuminate ma anche alla famigliola di ungulati che ha deciso di cercare cibo tra i cassonetti della spazzatura della zona.

Un bel gruppetto di animali ha attraversato in lungo ed in largo la zona di piazza Leonardo Da Vinci, attraversando più volte la strada e facendo così scattare l’allarme della polizia locale che ha inviato un messaggio di allerta pochi minuti dopo la mezzanotte, per mettere in guardia automobilisti e motociclisti che avrebbero potuto fare “un brutto incontro” e dovevano prestare la massima attenzione passando in zona.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti.

Restano le perplessità di residenti e genovesi in genere e gli ambientalisti ricordano che non è necessario fare stragi di cinghiali come avvenuto in passato ma sarebbe sufficiente una campagna di distribuzione di mangime con farmaci antifecondativi nei periodi degli “amori”. La mancata nascita di cucciolate garantirebbe un effetto “depopolamento” naturale entro breve tempo. Una soluzione incruenta ed efficace, molto più di catture e uccisioni che, come dimostrano gli studi, “attivano” il meccanismo di difesa degli animali che “fanno più cucciolate”.

In Natura, infatti, a riprodursi sono solo le femmine dominanti che inibiscono con particolari ferormoni la riproduzione delle altre femmine del branco.

Se si uccide la femmina dominante, le altre entrano subito in estro e si riproducono dando vita ad un boom di nascite.

(foto di Archivio)