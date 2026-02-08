domenica 8 Febbraio 2026
Imperia

Prelà, casa a fuoco nella notte: salvata una coppia

Redazione Liguria
0

Prelà (Imperia) – Attimi di paura nella notte si sono vissuti a Valloria, frazione del comune sparso di Prelà, dove un’abitazione ha preso fuoco.
Immediata la chiamata ai soccorsi, con il fumo e le fiamme che hanno allarmato i residenti e richiesto l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, i quali hanno avviato le operazioni per domare il rogo.
All’interno dell’abitazione si trovavano due persone, che sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente.
I pompieri hanno spento l’incendio che ha interessato almeno due stanze dell’appartamento, che è stato dichiarato inagibile.
Non si registrano persone rimaste ferito o intossicate, rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e cosa abbia causato lo scoppio dell’incendio.
