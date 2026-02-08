Prelà, casa a fuoco nella notte: salvata una coppia

Prelà (Imperia) – Attimi di paura nella notte si sono vissuti a Valloria, frazione del comune sparso di Prelà, dove un’abitazione ha preso fuoco.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con il fumo e le fiamme che hanno allarmato i residenti e richiesto l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, i quali hanno avviato le operazioni per domare il rogo.

All’interno dell’abitazione si trovavano due persone, che sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente.

I pompieri hanno spento l’incendio che ha interessato almeno due stanze dell’appartamento, che è stato dichiarato inagibile.

Non si registrano persone rimaste ferito o intossicate, rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e cosa abbia causato lo scoppio dell’incendio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]