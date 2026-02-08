domenica 8 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaPrelà, paura per un incendio in un casa
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Prelà, paura per un incendio in un casa

Redazione Liguria
0

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno locale
Prelà (Imperia) – Paura, nella notte, per un incendio che ha danneggiato una villetta in via Regina Margherita a Valloria, frazione del comune di Prelà, nell’imperiese.
L’allarme è scattato intorno alle 2,30 della scorsa notte quando le persone che abitano nella casa sono state risvegliate da un forte odore di bruciato e da rumori provenienti da una zona della casa dove si trova una stufa a pellet.
Le fiamme avevano avvolto mobili e oggetti in due stanze e così, prima di abbandonare in fretta l’abitazione, hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.
I pompieri si sono accertati che tutti stessero bene e poi hanno inziato le operazioni di spegnimento che hanno evitato che le fiamme si propagassero al resto della casa, limitando i danni.
Spento il rogo sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio.
Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti e sarà necessaria una perizia tecnica per stabilire se la casa è abitabile.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Genova, agguato a bastonate a Bolzaneto, due feriti

Cronaca
cinghiali in città

Genova, cinghiali a spasso per le strade di Albaro

Albaro
meteo liguria domenica 8 dicembre 2026

Meteo Liguria, ancora instabilità e possibili piovaschi in serata

Cronaca
pillole, pastiglie, farmaci

Epilessia, nella Giornata internazionale preoccupa carenza del farmaco salvavita

Cronaca