Prelà, paura per un incendio in un casa



Prelà (Imperia) – Paura, nella notte, per un incendio che ha danneggiato una villetta in via Regina Margherita a Valloria, frazione del comune di Prelà, nell’imperiese.

L’allarme è scattato intorno alle 2,30 della scorsa notte quando le persone che abitano nella casa sono state risvegliate da un forte odore di bruciato e da rumori provenienti da una zona della casa dove si trova una stufa a pellet.

Le fiamme avevano avvolto mobili e oggetti in due stanze e così, prima di abbandonare in fretta l’abitazione, hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri si sono accertati che tutti stessero bene e poi hanno inziato le operazioni di spegnimento che hanno evitato che le fiamme si propagassero al resto della casa, limitando i danni.

Spento il rogo sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti e sarà necessaria una perizia tecnica per stabilire se la casa è abitabile.