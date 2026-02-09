Borghetto Santo Spirito, donna trovata morta sugli scogli: proseguono le indagini

Borghetto Santo Spirito (Savona) – Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto alla donna di 48 anni che sabato mattina è stata ritrovata morta nei pressi della scogliera di Borghetto Santo Spirito, vicino a piazza Pelagos.

Dopo la segnalazione della presenza del cadavere, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Oltre a loro, sono giunti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto. Le prime immagini visionate delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, avrebbero ripreso la donna che passeggiava sul lungomare poco prima del decesso.

Rimane da chiarie la causa della morte. Al momento sono principalmente due le ipotesi al vaglio degli investigatori: la vittima potrebbe essersi tolta la vita oppure potrebbe esser stata coinvolta in una tragica caduta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]