lunedì 9 Febbraio 2026
Camogli, frana sull’Aurelia, vigili del fuoco al lavoro

Redazione Liguria
0

camogli frana 8 febbraio 2026Camogli (Genova) – Vigili del fuoco ancora al lavoro, in via Aurelia per la frana caduta ieri pomeriggio e che ha bloccato la strada che conduce ad una clinica medica.
I pompieri sono intervenuti con gli specialisti nelle ricerche di persone e cose sotto le macerie USAR e con le macchine per la movimentazione terra per accertare che nessuno fosse rimasto travolto e l’assenza di veicoli intrappolati.
Tecnici stanno monitorando le porzioni di muro non ancora crollate e rimaste in bilico ma che potrebbero tornare a muoversi in caso di abbondanti precipitazioni.
I tecnici comunali e della protezione civile interverranno nelle prossime ore per una valutazione sulla strada soprastante.

