Genova, donna investita a San Fruttuoso: trasportata all’ospedale

Genova – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove una donna è stata investita da un autobus. É accaduto in via Barrili.

Secondo quanto ricostruito, la donna è stata urtata dal mezzo pubblico ed è caduta a terra, riportando alcune ferite e un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportata all’ospedale San Martino.

Inoltre, si è reso necessario anche l’arrivo degli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento rimane da chiarire se la donna stesse attraversando o meno in prossimità delle strisce pedonali.

