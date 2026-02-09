lunedì 9 Febbraio 2026
San Fruttuoso festeggia il Carnevale e San Valentino

Redazione Liguria
carnevale bambiniGenova – Torna il Carnevale a San Fruttuoso e la Festa di San Valentino e il quartiere si prepara a festeggiare in occasione delle “giornate pedonali” in cui aumentano gli spazi per i cittadini.
Appuntamento sabato 14 febbraio in via Tommaso Pendola dalle ore 14, 30, alle 18.30 dopo il consueto mercato. Il Municipio Bassa Val Bisagno organizza insieme a tante associazioni di cittadini e commercianti il Carnevale dei Bambini (con truccabimbi, danze, clownerie e tanti giochi in maschera) e per i più grandi “Kissinpendola” un flash mob per tutti gli innamorati.
I festeggiamenti per il Carnevale tornano domenica 15 febbraio negli spazi dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Corso Sardegna con una festa in maschera aperta a bambini e genitori.

