Genova, torna l’Asilo di sera per offrire ai genitori una serata speciale

Genova – Trascorrere una serata tranquilla in coppia mentre i bambini si divertono in un ambiente sicuro e accogliente. A grande richiesta torna, dal 14 febbraio, il progetto “Asilo di Sera: il tuo tempo libero, la loro serata speciale!”

L’idea, nata da un progetto di Stradanuova Teatro Centrale, aveva fatto registrare un grande successo lo scorso anno torna con il sostegno di Asef l’agenzia di onoranze funebri del Comune di Genova in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno.

Asilo di Sera è un servizio innovativo che offre ai genitori la possibilità di vivere una serata speciale affidando i propri figli alle cure di professionisti per il tempo necessario a trascorrere qualche ora “di coppia” o assistere ad eventi e spettacoli mentre i bambini si divertono in un ambiente sicuro.

Asilo di Sera è un progetto di welfare sociale innovativo che risponde ai bisogni delle famiglie contemporanee, favorendo la conciliazione tra vita familiare, sociale e culturale. Offrendo un servizio educativo serale sicuro e qualificato, permette ai genitori di vivere una serata fuori casa in serenità, mentre i bambini partecipano ad attività ludiche e relazionali.

Il progetto si fonda su un modello di welfare di comunità, e contribuisce alla vitalità del Centro Storico di Genova, generando un indotto positivo per le attività culturali, ricreative e di ristorazione.

Asilo di Sera si configura così come un investimento sociale che mette al centro le persone, le relazioni e la qualità del tempo, promuovendo una città più inclusiva e vivibile.

Qualche dato della fase sperimentale del 2025

Nella fase sperimentale si sono svolte 13 serate di apertura, dal 14 febbraio all’11 aprile 2025. L’Asilo Di Sera ha accolto bambini dalle 19:00 alle 23:00.

Asilo di Sera, nel suo periodo di sperimentazione, ha ospitato 87 bambini, e di questi il 20% ha preso parte a più di una serata, confermando quanto il servizio sia stato apprezzato dai genitori.

La maggior parte dei bambini che hanno aderito al progetto nel 2025 avevano 3 anni (21%), ma si è visto comunque un buon equilibrio tra le altre fasce di età.

Le esperienze dei bambini, educatrici e genitori, testimoniano che l’Asilo di Sera ha il grande benefit (rispetto a baby-sitter private, nonni o altre soluzioni di accudimento dei bambini) di vedere i bambini interagire tra loro, generando un momento non di attesa, ma di socialità, divertimento, educazione; anche la commistione di età, comunque sempre all’interno di un range compatibile, ha permesso che le relazioni instaurate tra i bambini fossero benefiche e prive di attriti.

L’iniziativa Asilo di Sera ha avuto una grande risonanza non solo a livello locale a Genova, ma anche in tutti Italia, essendo un servizio molto desiderato dai genitori ma al tempo stesso anche dibattuto.

Il progetto del 2026

“Hai mai rinunciato a una serata a teatro, al cinema o a una cena in compagnia perché non sapevi a chi affidare i tuoi bambini? Da oggi, c’è una nuova soluzione a Genova: Asilo di Sera!”

Asilo di Sera è un vero asilo serale, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Un luogo sicuro e accogliente dove i più piccoli possono giocare, socializzare e divertirsi seguiti da educatrici qualificate, mentre i genitori possono concedersi del tempo libero. Grazie al sostegno di A.Se.F., il servizio è offerto a un prezzo calmierato.

“L’azienda, sempre impegnata nel sostegno di iniziative con evidente ricaduta sociale, si schiera oggi dalla parte delle giovani famiglie genovesi – commenta l’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino – Stradanuova teatro Centrale e Tagesmutter Arcobaleno, a Genova, sono due brand ormai noti e consolidati ai quali siamo felici di associare il nostro, avviando una collaborazione di welfare reale utile alla collettività”.

Come funziona?

Attraverso un pratico portale di prenotazione online disponibile su www.asilodisera.it, i genitori possono scegliere facilmente il giorno e l’orario in cui usufruire del servizio. L’asilo si trova presso la sede delle Tagesmutter-Arcobaleno, in Salita del Prione, nel pieno centro storico di Genova, ed è aperto dalle 18:30 alle 23:30 nelle serate indicate. Il servizio è riservato a un massimo di 25 bambini per serata, garantendo la massima attenzione e cura.

Durante la permanenza, i bambini saranno seguiti da educatrici professioniste della Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno. Per accedere al servizio, i genitori devono prenotare online, leggere il regolamento esteso e accompagnare i bambini tra le 18:30 e le 19:30; possono riprenderli tra le 22:30 e le 23:30. Nota importante: non vengono serviti pasti durante il servizio, i bambini possono portare la cena al sacco o arrivare “già mangiati”.

Perché scegliere Asilo di Sera?

• Un luogo sicuro e progettato su misura per i bambini.

• Educatrici qualificate e programmi ricreativi stimolanti.

• La possibilità per i genitori di riscoprire il piacere di una serata fuori.

Regolamento del servizio

Chi può usufruire dell’Asilo di Sera?

• L’Asilo di Sera è un servizio dedicato ai bambini tra i 3 anni (compiuti) e i 10 anni.

• Possono usufruire di Asilo di Sera tutti i genitori che vogliano trascorrere una serata fuori, senza limitazione di luogo, lasciando il bambino o la bambina all’Asilo di Sera per trascorrere una serata di socialità e divertimento.

• In fase di prenotazione verrà chiesto dove i genitori trascorreranno la serata, mentre la bambina/il bambino li aspetterà all’Asilo di Sera. Questa informazione è richiesta per sicurezza, qualora dovessimo rintracciarli personalmente durante il servizio, e anche per fini statistici.

Come bisogna preparare il bambino?

• All’Asilo di Sera i bambini possono portare una cena al sacco. Il pasto verrà consumato all’interno di Asilo di Sera sotto osservazione delle educatrici.

• Portare una borraccia.

• Portare delle ciabattine o calze antiscivolo. All’interno dei locali non è consentito utilizzare calzature da esterno.

• Se si utilizza il passeggino, si potrà lasciare all’ingresso nell’apposita zona. I passeggini vanno sempre riposti chiusi.

• Se la bambina/il bambino avesse un colpo di sonno, ci saranno spazi morbidi dedicati all’interno dell’Asilo nel quale i bambini potranno riposare in attesa dei genitori che li vengano a prendere.

Come prenotare, portare e venire a prendere la bambina/il bambino?

• L’accesso all’Asilo di Sera è consentito solo previa prenotazione tramite il sito www.asilodisera.it.

• In fase di prenotazione, viene richiesto un nominativo. La persona che effettua la prenotazione deve essere la stessa che porterà il bambino e che lo verrà a ritirare.

• I bambini possono essere portati all’Asilo di Sera nelle giornate di apertura, tra le 18:30 e le 19:30. In fase di prenotazione viene richiesto l’orario preciso in cui il bambino verrà portato.

• I bambini possono essere ritirati tra le 22:30 e le 23:30. Anche in questo caso, viene richiesto in fase di prenotazione quando il bambino verrà ritirato, comunque non oltre le 23:30.

Regole di comportamento

• L’accompagnatore non può sostare in struttura durante lo svolgimento delle attività per i bambini.

• È vietato condurre cani all’interno della struttura ospitante.

• È vietato fotografare o riprendere altresì divulgare immagini interne ai locali in cui compaiono i minori.

• Al momento dell’arrivo, verrà chiesto un documento di identità, trattenuto come precauzione, e che verrà rilasciato al momento del ritiro della bambina/del bambino.