Imperia, tragico scontro in via Nazionale, morto un 18enne

Imperia – E’ un ragazzo di 18 anni la vittima del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio in via Nazionale. Per cause ancora da accertare il giovane, che viaggiava a bordo della sua moto si è scontrato con un furgone ed è stato sbalzato dalla sella.

Nell’impatto violentissimo, Gabriele C. ha riportato ferite gravissime che non gli hanno dato scampo.

All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica il personale ha cercato di rianimarlo ma per lui non c’era più nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo.

Sul posto sono accorsi anche i mezzi delle forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di limitare i disagi al traffico, bloccato per le operazioni di soccorso e di bonifica.

Sul caso è stata apertà un’indagine per ricostruire le responsabilità.

Cordoglio cittadino per l’ennesima vittima sulle strade.