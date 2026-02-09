lunedì 9 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaImperia, tragico scontro in via Nazionale, morto un 18enne
ImperiaCronacaNotizie in evidenza

Imperia, tragico scontro in via Nazionale, morto un 18enne

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiImperia – E’ un ragazzo di 18 anni la vittima del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio in via Nazionale. Per cause ancora da accertare il giovane, che viaggiava a bordo della sua moto si è scontrato con un furgone ed è stato sbalzato dalla sella.
Nell’impatto violentissimo, Gabriele C. ha riportato ferite gravissime che non gli hanno dato scampo.
All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica il personale ha cercato di rianimarlo ma per lui non c’era più nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo.
Sul posto sono accorsi anche i mezzi delle forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di limitare i disagi al traffico, bloccato per le operazioni di soccorso e di bonifica.
Sul caso è stata apertà un’indagine per ricostruire le responsabilità.
Cordoglio cittadino per l’ennesima vittima sulle strade.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, donna investita a San Fruttuoso: trasportata all’ospedale

Cronaca
ambulanza Croce Rossa Sanremo

Bambina trovata morta a Bordighera, disposta l’autopsia

Cronaca
Polizia locale auto

Alassio, furto in pieno centro: 48enne preso e denunciato

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, aggredisce gli agenti durante un controllo: denunciato

Cronaca