Savona, entra in una scuola per rubare: denunciato un uomo

Savona – Un uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver tentato il furto all’interno di una scuola superiore di Savona.

L’accaduto è stato denunciato dai responsabili dell’istituto, che hanno fatto scattare le indagini. Secondo quanto ricostruito, il malvivente sarebbe entrato nell’edificio forzando la porta ‘antipanico’, si sarebbe recato al distributore automatico cercando di forzarlo, ma senza successo. L’uomo si è dato poi alla fuga lasciandosi alle spalle i segni e i danni delle effrazioni.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’istituto hanno permesso di individuare il 49enne, già noto per alcuni precedenti, che è stato individuato e fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Savona.

Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello e di oggetti per lo scasso. Nei suoi confronti è scattata la denuncia: dovrà rispondere delle accuse di tentato furto e porto di oggetti atti ad offendere.

