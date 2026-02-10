Bambina trovata morta a Bordighera, madre indagata per omicidio

Bordighera (Imperia) – E’ accusata di omicidio preterintenzionale la madre di Beatrice, la piccola di due anni trovata senza vita nella sua casa in strada alle Morghe, nella zona di Montenero. La Procura di Imperia ha infatti aperto un fascicolo d’inchiesta con questa ipotesi di reato a seguito delle prime indagini condotte appena scoperta la tragica morte della piccola.

Gli inquirenti hanno ascoltato la madre della piccola per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della bambina e la donna sarebbe caduta in alcune contraddizioni che hanno via via fatto crescere il sospetto che Beatrice, questo il nome della piccola, non sia morta per cause naturali ma, piuttosto, per le conseguenze di alcuni episodi di violenza.

Già durante le prime ispezioni del cadaverino, infatti, il medico legale incaricato ha riscontrato lividi e contusioni che inizialmente la madre ha “spiegato” con una caduta accidentale dalle scale di casa ma poi, incalzata dalle domande delle forze dell’ordine, sarebbe caduta in contraddizione.

Un quadro indiziario che si è fatto via via più pesante con l’analisi del piccolo corpicino su cui il medico legale avrebbe trovato anche tracce di violenza inferta con un corpo contundente. Segni che difficilmente possono essere “spiegati” con una caduta accidentale.

Per questo motivo il magistrato che segue l’inchiesta ha deciso di iscrivere la mamma di Beatrice nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Ora sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso della bambina ed il tipo di trauma che ne ha provocato il decesso.

Nelle prossime ore verrà nuovamente ascoltata la madre ma anche il padre e i familiari e conoscenti per cercare di inquadrare meglio la situazione familiare e se vi siano elementi utili a chiarire le circostanze nelle quali potrebbe essere maturata la tragedia.

Sconvolta la comunità di Bordighera e tutte le persone che conoscevano la piccola Beatrice e la famiglia in cui è avvenuto il terribile lutto.

