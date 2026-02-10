martedì 10 Febbraio 2026
Frana ad Arenzano, ipotesi giovedì sera per l’utilizzo dell’esplosivo

Redazione Liguria
Arenzano frana statale aureliaArenzano (Genova) – Potrebbe essere giovedì sera il momento dell’utilizzo delle micro-cariche per la frana di Arenzano, un passaggio necessario per far brillare i massi ancora instabili e proseguire con le operazioni di messa in sicurezza dell’area.
A comunicarlo è stato l’assessore regionale Giampedrone, che ha sottolineato la necessità dell’intervento per la continuazione dei lavori che porteranno alla riapertura della strada.
Si fa largo l’ipotesi di giovedì, con probabile orario serale. Questo perché, per motivi di sicurezza, si renderà necessario la sospensione della circolazione ferroviaria: per limitare i disagi, quindi, le cariche dovrebbero essere fatte esplodere lontano dagli orari di punta.
Il timore dei residenti era quello di una chiusura anche dell’Autostrada A10, smentita dall’assessore. Quello dell’A10, infatti, rimarrà l’unico passaggio tra Arenzano e il capoluogo.
