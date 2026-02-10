Genova, funicolare di Sant’Anna ancora ferma per problemi tecnici

Genova – Ancora disagi per gli utenti della Funicolare di Sant’Anna che collega il centro cittadino con la zona collinare di Castelletto.

Anche questa mattina, infatti, l’impianto gestito da AMT, si è fermato per non meglio precisati problemi tecnici.

Un disservizio che ha costretto gli utilizzatori a usare le linee urbane degli autobus con difficoltà legate agli orari e alla tempistica dilatata per raggiungere le scuole o i posti di lavoro.

L’impianto della Funicolare Sant’Anna presenta ciclicamente e con una certa frequenza, questo tipo di problematiche e gli utenti chiedono di conoscere la reale situazione e cosa si intenda fare per risolvere le “problematiche” che fanno bloccare il servizio.