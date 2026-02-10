martedì 10 Febbraio 2026
Incidente mortale ad Imperia, la vittima è Gabriele Capone, 18 anni

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiImperia – Cordoglio, nell’imperiese, per la morte di Gabriele Capone il ragazzo di 18 anni che ha perso la vita ieri nel tragico incidente avvenuto in via Nazionale, a Imperia. I ragazzo era in sella alla sua moto quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un furgone che procedeva in senso contrario.
Un impatto violentissimo che non ha dato scampo al ragazzo che è deceduto poco dopo per le ferite riportate.
Inutili i tentativi di soccorso messi in atto dal personale dell’automedica e dell’ambulanza del 118 ma Gabriele Capone è deceduto senza riprendere conoscenza.
Il ragazzo abitava con la famiglia in frazione Sant’Agata dove la notizia della scomparsa ha causato cordoglio e disperazione.
Amici e conoscenti hanno espresso sui social il loro sconcerto per quanto avvenuto e la vicinanza alla famiglia, distrutta dal dolore.
Gabriele Capone frequantava l’ultimo anno dell’istituto tecnico e professionale Ruffini a Porto Maurizio ed era un appassionato di arti marziali.
In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità mentre compagni di scuola e amici si stringono per cercare di dare un senso al dolore che stanno provando.

