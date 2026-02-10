Meteo Liguria, peggiora il tempo su centro-levante

Correnti più umide e miti in arrivo sul Mediterraneo porteranno sulla Liguria un peggioramento delle condizioni meteo, con un interessamento maggiore dei settori di Levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 10 febbraio 2026:

I primi piovaschi hanno interessato nella nottata e prima mattinata il settore Centro-Orientale, in possibile evoluzione dopo l’alba, sottoforma di rovesci, sul Tigullio (qualche possibile rovescio “solido” sulle vette Avetane e della val Trebbia).

Nuvolosità in aumento a Ponente ma in un contesto più asciutto e con possibili schiarite, specie in costa.Nel corso del pomeriggio piogge in intensificazione nelle aree dell’entroterra del Medio-Levante e in locale estensione al Genovese Centro-Orientale.

Ulteriore intensificazione da parte delle precipitazioni in serata con piogge intermittenti sul Centro-Ponente (nevicate a quote di alta montagna su Alpi Liguri e Marittime) e rovesci anche a carattere temporalesco tra Genovese Orientale e Spezzino.

Venti moderati da Sud-Ovest con rinforzi fino a forti: in mattinata tra Imperiese costiero e Savonese e in serata sul settore Centro-Orientale (40-50 Km/h).

Ingresso della tramontana sul Savonese in serata.

Mare mosso in mattinata; In aumento fino a molto mossi o localmente agitati tra tardo pomeriggio e sera, con picchi di 2 MT. entro la mezzanotte sulle coste di Levante

Temperature stazionarie in costa; in sensibile aumento nei valori massimi nelle aree dell’entroterra e in quota.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +12°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+7°C e massime tra +5°C/+13°C.