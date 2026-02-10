martedì 10 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSampdoria - Palermo, traffico nel caos a Marassi e i consueti disagi
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassi

Sampdoria – Palermo, traffico nel caos a Marassi e i consueti disagi

Redazione Liguria
0

coda brignole verso marassiGenova – Traffico paralizzato, ambulanze bloccate in coda e 45 minuti per percorrere la strada da Brignole a Marassi. E’ il risultato dell’ennesimo incontro di calcio programmato in un giorno infrasettimanale, in orario di rientro a casa, nello stadio Luigi Ferraris di Marassi.
Automobilisti inferociti e disagi estremi per chi, dopo una giornata di lavoro, desiderava tornare a casa dalla famiglia ed ha invece dovuto attendere in coda, nel traffico paralizzato, che una parte della città andasse “a divertirsi” allo stadio.
Il caos è iniziato nel tardo pomeriggio quando, al normale flusso veicolare che dal centro risale verso la Valbisagno, si è aggiunto quello di chi, da ogni parte della città, pensa di poter andare allo stadio con l’auto privata.
Lunghe code e tempi di percorrenza raddoppiati con l’aggravante della pioggia che ha spinto molti ad usare l’auto per gli spostamenti.
I disagi per il traffico si sono aggiunti a quelli che colpiscono il quartiere di Marassi ad ogni partita, con strade chiuse, viabilità modificata e l’assurdo obbligo di spostare le auto parcheggiate diverse ore prima dell’inizio dell’evento sportivo.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
carcere cella sbarre

Genova, detenuta dà in escandescenze in carcere a Pontedecimo

Cronaca
Porto di Genova - Lanterna

Genova, oltre 220mila turisti nel periodo natalizio: +27% rispetto all’anno prima

Notizie Liguria
esule Giuliana, Giorno del Ricordo, Foibe

Giorno del Ricordo, Genova non dimentica le Foibe e gli esuli

Cronaca
carcere cella sbarre

Sanremo, incendio in carcere, detenuto appicca fiamme in cella

Cronaca