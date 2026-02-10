Sampdoria – Palermo, traffico nel caos a Marassi e i consueti disagi

Genova – Traffico paralizzato, ambulanze bloccate in coda e 45 minuti per percorrere la strada da Brignole a Marassi. E’ il risultato dell’ennesimo incontro di calcio programmato in un giorno infrasettimanale, in orario di rientro a casa, nello stadio Luigi Ferraris di Marassi.

Automobilisti inferociti e disagi estremi per chi, dopo una giornata di lavoro, desiderava tornare a casa dalla famiglia ed ha invece dovuto attendere in coda, nel traffico paralizzato, che una parte della città andasse “a divertirsi” allo stadio.

Il caos è iniziato nel tardo pomeriggio quando, al normale flusso veicolare che dal centro risale verso la Valbisagno, si è aggiunto quello di chi, da ogni parte della città, pensa di poter andare allo stadio con l’auto privata.

Lunghe code e tempi di percorrenza raddoppiati con l’aggravante della pioggia che ha spinto molti ad usare l’auto per gli spostamenti.

I disagi per il traffico si sono aggiunti a quelli che colpiscono il quartiere di Marassi ad ogni partita, con strade chiuse, viabilità modificata e l’assurdo obbligo di spostare le auto parcheggiate diverse ore prima dell’inizio dell’evento sportivo.