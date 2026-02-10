Sciopero dei Trasporto Pubblico a Genova, lunedì 16 febbraio

Genova – Uno sciopero di 4 ore dei lavoratori del trasporto pubblico annunciato per lunedì 16 febbraio da CUB Trasporti.

A incrociare le braccia i lavoratori che, per quanto riguarda AMT si asterranno dal lavoro con diverse modalità

Servizio di trasporto urbano di Genova

• il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

• il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15

Servizio di trasporto provinciale

• il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

• il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00

• il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

• il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

• il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone con disabilità

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla CUB Trasporti ed effettuato il 27 gennaio 2026 hanno aderito il 26,52% degli operatori di esercizio urbani e il 12,02% degli operatori di esercizio provinciali. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra gli addetti degli impianti speciali, della metropolitana e della ferrovia Genova – Casella.