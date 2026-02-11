Caos Autostrade, mattinata di code e disagi tra incidenti e lavori

Genova – Un’altra – l’ennesima – mattinata di disagi lungo il nodo autostradale genovese a causa di alcuni incidenti e della presenza ormai fissa dei cantieri lungo la tratta.

La situazione più complicata si è registrata in A12 nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova, dove un incidente sta causando ben quattro chilometri di coda. Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto, così come l’eventuale presenza di feriti. Sempre in A12, traffico intenso tra Genova Est e il bivio con l’A7.

Proprio in A7, un incidente è la causa di due chilometri di coda presenti tra il casello di Busalla e il bivio con l’A12. Inoltre, si registrano rallentamenti in uscita al casello di Genova Bolzaneto e a quello di Genova Ovest.

Infine, passando in A26, sono presenti due chilometri di coda tra Masone e Ovada in direzione nord: la causa sono i lavori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]