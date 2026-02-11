mercoledì 11 Febbraio 2026
Genova, auto parcheggiata male: traffico in tilt a San Fruttuoso

Genova – Tarda mattinata di code e disagi in gran parte del quartiere genovese di San Fruttuoso, dove l’intervento di un carroattrezzi ha mandato in tilt la viabilità nella zona.
Le via principalmente coinvolte sono state via Donghi, via Torti, via Manuzio e via Marsano, con decine di auto e anche alcuni mezzi pubblici che sono rimasti bloccati nel traffico per alcune decine di minuti.
La causa sarebbe una macchina parcheggiata male, che ha reso necessario l’intervento dello carroattrezzi per la rimozione.
La viabilità è tornata regolare dopo circa un’ora. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno tentato di gestire il traffico.
