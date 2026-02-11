Meteo Liguria, ancora instabilità al mattino, migliora nel pomeriggio

Una serie di perturbazioni di origine atlantica continua ad interessare il nord Italia portando instabilità sulla Liguria. La situazione non cambierà nel corso della settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026:

al mattino piogge residue sul levante, mentre sul centro ponente avanzano le prime schiarite.

Nel corso del pomeriggio cielo sereno o al più velato su tutta la regione.

In serata saranno probabili nuovi annuvolamenti a partire da ovest.

Venti forti da ovest con raffiche fino a 80-90 km/h al largo, moderati o tesi da nord al mattino tra Genovese e Savonese, in calo dal pomeriggio.

Mare molto mosso ma anche agitato al largo

Temperature stazionarie o in leggero calo in costa le minime; in aumento le massime

Sulla costa attese temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +13°C/+16°C.

Nell’interno previste temperaure minime tra 0°C/+7°C e massime tra +6°C/+12°C.