Savona, incidente tra auto e moto: un ferito all’ospedale

Savona – Un incidente si è verificato intorno alle metà mattinata odierna in via Stalingrado a Savona.

É accaduto intorno alle ore 10 tra un’auto e una moto, che si sarebbero scontrate per cause ancora da verificare. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite e traumi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

In corso gli accertamenti da parte della polizia locale per chiarire la dinamica di quanto successo. Gli agenti, inoltre, hanno gestito il traffico e le ripercussioni sulla viabilità che si sono formate nella zona.

