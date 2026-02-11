Tragedia a Sanremo, uomo investito sui binari: circolazione sospesa

Sanremo (Imperia) – Una tragedia si è consumata nel ponente ligure, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno all’interno della galleria ferroviaria tra Sanremo e Ospedaletti.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata e sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Non è ancora stata resa nota l’identità della vittima.

Molto pesanti le ripercussioni sulla circolazione, che è stata sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Arma di Taggia e di Bordighera.

I treni Intercity, Regionali e ad Alta Velocità hanno subito ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso con i disagi che potrebbero proseguire anche dopo la ripresa della circolazione. Al momento non si conoscono le tempistiche di ripristino.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]