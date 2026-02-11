mercoledì 11 Febbraio 2026
Tragedia a Sanremo, uomo investito sui binari: circolazione sospesa

Redazione Liguria
treno intercity ibridoSanremo (Imperia) – Una tragedia si è consumata nel ponente ligure, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno all’interno della galleria ferroviaria tra Sanremo e Ospedaletti.
L’allarme è scattato nella tarda mattinata e sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Non è ancora stata resa nota l’identità della vittima.
Molto pesanti le ripercussioni sulla circolazione, che è stata sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Arma di Taggia e di Bordighera.
I treni Intercity, Regionali e ad Alta Velocità hanno subito ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso con i disagi che potrebbero proseguire anche dopo la ripresa della circolazione. Al momento non si conoscono le tempistiche di ripristino.
