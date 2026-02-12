Autostrade, alleggerimento dei cantieri per le festività primaverili

Liguria – É stato pubblicato il piano dei cantieri autostradali in Liguria nel periodo pasquale e dei ponti primaverili, che porterà l’alleggerirsi dei cantieri su gran parte delle tratte e delle Autostrade in questione.

“Da diversi anni non vedevamo una programmazione di alleggerimento così significativa per i ponti primaverili e le festività pasquali, con la nostra rete autostradale sostanzialmente libera da cantieri, soprattutto lungo le riviere da ponente a levante, sia nelle tratte Aspi che in quelle di Concessioni del Tirreno”, ha commentato l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, al termine della riunione odierna del tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i concessionari autostradali, Anci Liguria e Anas.

“Quello delineato oggi – prosegue – è dunque un quadro molto positivo, frutto di un grande lavoro tecnico e del confronto serrato di questi anni con tutti i soggetti coinvolti, con la guida del ministero che ha avuto come obiettivo principale quello di contemperare le istanze del territorio con l’esigenza imprescindibile, imposta dalle norme vigenti, di adeguamento della rete”.

Dettaglio Aspi

Sulla rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l’Italia proseguono gli interventi di manutenzione e ammodernamento, con un cronoprogramma che punta a liberare progressivamente le tratte più trafficate in vista delle festività primaverili. In particolare, dal 1° aprile sia la A10 sia la A12 saranno completamente libere da cantieri, mentre sulla A26 continueranno a rimanere disponibili due corsie per senso di marcia.

– A12 – Sono attivi due cantieri: in corrispondenza dello svincolo di Chiavari è in corso la riqualifica delle barriere di sicurezza, con chiusura fino al 5 marzo della rampa in uscita per color oche provengono da Livorno. Inoltre, tra Sestri Levante e Lavagna, è stata installata una deviazione a una corsia per consentire l’adeguamento degli impianti della galleria Santa Giulia: i lavori si concluderanno il 1° aprile, prima del fine settimana di Pasqua.

– A10 – È prevista un’unica riduzione di carreggiata a una corsia tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, per l’ammodernamento dei giunti del viadotto Sanda e che sarà installata esclusivamente nei periodi 3-5 marzo e 10-13 marzo, con esclusione dei fine settimana e dei lunedì per ridurre gli impatti sulla fluidità del traffico.

– A26 – È attualmente in essere una deviazione a bretella tra l’allacciamento A10/A26 e Masone, che garantisce due corsie per senso di marcia. A partire dal 16 febbraio le deviazioni tra l’allacciamento A10/A26 e Predosa Bettole aumenteranno progressivamente fino a un massimo di quattro, per poi ridursi nuovamente a due da maggio fino alla fine di giugno.

– A7 – Sono attive due cantierizzazioni: tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per l’assessment della galleria Montereale, con conclusione prevista il 30 settembre, e tra Bolzaneto e Busalla per l’assessment della galleria Giovi Nord. Durante il tavolo odierno Aspi ha proposto una rimodulazione del cantiere che sarà sottoposta a un tavolo dedicato al nodo di Busalla.

Dettaglio Concessioni del Tirreno

– tratte A10 Savona – Ventimiglia e A12 Sestri Levante – Livorno, Concessioni del Tirreno, al fine di agevolare gli spostamenti durante il periodo di esodo pasquale, rimuoverà tutti i cantieri programmati che comportano strettoie a una sola corsia dalle ore 14:00 di mercoledì 1° aprile fino alle ore 12:00 di martedì 7 aprile

– A12 Sestri Levante – Livorno, a fine mese sarà riaperto al traffico il casello di Ceparana, per i veicoli provenienti da Livorno, potenziato per l’utilizzo di tutti i sistemi di pagamento. Sempre sull’A12, entro il 27 marzo termineranno definitivamente tutti i lavori sulla piattaforma autostradale relativi al potenziamento dell’interconnessione A12/A15 di Spezia

– A6 Torino – Savona, Autostrada dei Fiori riconfigurerà tutti i cantieri inamovibili dalle ore 14:00 di mercoledì 1° aprile sino alle ore 24.00 di martedì 7 aprile nonché in tutti i successivi fine settimana e ponti primaverili estivi, al fine di assicurare due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente.

