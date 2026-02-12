Frana ad Arenzano, confermata per domani l’esplosione del masso

Arenzano (Genova) – É confermata per domani alle 13:30 l’esplosione del masso ‘grande come un palazzo da quattro piani’ e dal peso di oltre 2000 tonnellate situato sulla parete rocciosa tra Vesima ed Arenzano.

L’operazione si rende necessaria per proseguire con i lavori di messa in sicurezza dell’area dopo la grossa frana che si è staccata la sera di domenica 25 gennaio.

Come spiegato da Anas, dopo la prima esplosione i tecnici e il personale specializzato valuteranno la possibilità di utilizzare ulteriori cariche esplosive.

É arrivata anche la conferma che durante le operazioni non verrà chiusa l’Autostrada A10, che da più di due settimane è l’unico modo per transitare su gomma tra Genova e Arenzano, mentre si renderà necessaria la sospensione della circolazione sulla linea ferroviaria.

Questo potrebbe causare disagi pesanti ai pendolari che si metteranno in viaggio per raggiungere scuole o luoghi di lavoro: al momento non si conoscono i tempi necessari per la riapertura.

