giovedì 12 Febbraio 2026
Frana Arenzano, domani l’esplosione del masso: sarà stop ai treni

Redazione Liguria
0

Lavori frana ArenzanoArenzano (Genova) – É confermata per domani alle 13:30l’esplosione del masso ‘grande come un palazzo da quattro piani’ e dal peso di oltre 2000 tonnellate situato sulla parete rocciosa tra Vesima ed Arenzano.
L’operazione si rende necessaria per proseguire con i lavori di messa in sicurezza dell’area dopo la grossa frana che si è staccata la sera di domenica 25 gennaio.
Si renderà necessaria la sospensione del traffico ferroviario, della quale al momento non si conosce ancora la durata. Attesi disagi, quindi, per i pendolari che domani utilizzeranno i treni per raggiungere le scuole o i luoghi di lavoro.
Proprio per limitare i disagi anche sulla linea ferroviaria, inizialmente si era ipotizzato che l’esplosione potesse avvenire in orario serale o notturno.
Confermato, invece, che non si renderà necessaria la chiusura dell’A10, ormai l’unico modo per transitare tra Arenzano e Genova su gomma.
