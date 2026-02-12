Genova, presidio anti Remigrazione, CGIL: contraria ai principi costituzionali

Genova- Un presidio di protesta, in largo Sandro Pertini, contro la proposta di legge che introdurrebbe la “remigrazione” ovvero il rimpatrio degli immigrati.

L’iniziativa è stata organizzata per domani, venerdì 13 febbraio 2026, da Cgil, Anpi e diverse associazioni che considerano la proposta di Legge, per la quale è in atto una raccolta di firme, “contraria ai principi costituzionali perché intrisa di contenuti razzisti, xenofobi e discriminatori”.

Secondo gli organizzatori della manifestazione contro la Remigrazione “Genova, città insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare per essersi liberata da sola dalla dittatura nazifascista, non può tollerare proponenti che si rifanno apertamente a ideologie sconfitte dalla storia.

L’appuntamento è quindi fissato per le 17, in centro città, mentre altrove – la collocazione non è ancora stata data – si terrà il presidio di raccolta firme organizzato dai proponenti sostenuti da diverse formazioni politiche dell’ultra destra.