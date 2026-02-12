giovedì 12 Febbraio 2026
Genova, rapine in centro, arrestati due minorenni di 17 e 16 anni

Redazione Liguria
Polizia Locale Genova agenti coppia invernoGenova – Sono accusati di diverse rapine ai danni di passanti in piazza Corvetto, in via XX settembre e in via Lomellini, nel centro storico, i due giovani di 17 e 16 anni fermati dalla polizia locale al termine di una indagine. I dua avrebbero compiuto due tentate rapine a mano armata e una a segno in poco tempo, tutte con le stesse modalità, l’uso di un cutter con cui sono stati inflitte ferite con prognosi di 30 giorni e che hanno lasciato segni indelebili sulle sfortunate vittime. .
I due sono stati identificati dalla Polizia locale grazie a una ricostruzione minuziosa degli spostamenti dei due giovani, che avvenivano via autobus. Tramite l’analisi delle videocamere di sorveglianza presenti sul territorio e sugli stessi autobus.
In particolare, la sera del 18 gennaio, i due avrebbero aggredito, con lo scopo di rapinarlo e usando un cutter, un passante nella zona di piazza Corvetto, causando alla vittima ferite con prognosi di 30 giorni. In rapida sequenza, grazie allo spostamento via autobus, gli stessi hanno aggredito e rapinato, stavolta con successo, un altro uomo in via XX Settembre.
Grazie alle testimonianze e ai filmati la Polizia locale è riuscita a risalire ad un’altra tentata rapina avvenuta in precedenza in via Lomellini, avvenuta poco prima delle precedenti.
Grazie al lavoro di ricostruzione è stato completato con precisione un quadro probatorio che ha spinto l’autorità giudiziaria a emettere una misura cautelare: i due ragazzi sono stati trasferiti all’Istituto penale minorile di Torino.

