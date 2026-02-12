giovedì 12 Febbraio 2026
Genova, violenza di gruppo alla festa di 18 anni, tre ragazzi indagati

Redazione Liguria
violenzaGenova – Sono accusati di aver abusato di una ragazza di 17 anni i tre ragazzi di vent’anni indagati per le presunte violenze sessuali ai danni della giovane, invitata ad una festa per i 18 anni di uno di loro.
I fatti risalgono al marzo 2023 quando uno dei giovani indagati organizza una festa per i suoi 18 anni ed invita, tra gli altri, la giovane vittima, all’epoca dei fatti 17enne.
La ragazza era uscita con amiche ma si era poi diretta all’abitazione dove era in corso la festa e lì avrebbe consumato alcolici per poi sentirsi male poco dopo.
I ragazzi, con la scusa di accopagnarla in bagno, avrebbero invece dato il via ad un vero e proprio stupro di gruppo con alcuni giovani impegnati in palpeggiamenti e uno di loro in un rapporto sessuale.
I ragazzi accusati delle violenze hanno chiesto il rito abbreviato mentre un quarto ragazzo, all’epoca diciassettenne, è stato ammesso alla messa in prova.
All’udienza per il processo il PM che segue il caso ha chiesto condanne dai 3 ai 4 anni di reclusione per i tre indagati che, nel frattempo hanno avviato un programma speciale di terapia psicologica e hanno accettato di risarcire la vittima.
La prossima udienza si terrà il 30 marzo 2026.

