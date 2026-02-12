giovedì 12 Febbraio 2026
Grave incidente sull’autostrada A7 con un camion ribaltato in galleria

Coda A10Genova – Grave incidente, questo pomeriggio, sull’autostrada A7 Genova – Milano tra il bivio con la A10 Genova Ventimilia e l’uscita del casello di Genova Ovest. Per cause ancora da accertare un mezzo pesante si è schiantato contro la parete della galleria Promontorio. Un impatto violento che ha danneggiato la galleria e si è poi ribaltato su un fianco.
L’incidente, a quanto risulta autonomo, è avvenuto intorno alle 15,30 ed ha causato oil blocco del traffico con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco e si è reso necessario l’intervento dei pompieri per mettere in salvo il mezzo e il conducente.
La persona alla guida è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 che lo ha trasferito in ospedale.
I vigili del fuoco hanno poi spostato il camion riportandolo sulle ruote ed hanno bonificato l’area.

