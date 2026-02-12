Grave incidente sulla ss 334 del Sassello, un uomo in codice rosso

Stella (Savona) – Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale del Sassello, nel territorio comunale di Stella.

A scontrarsi sono state un’automobile e una moto e ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto riportando diverse ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per velocizzare le operazioni di soccorso è stato allertato anche l’elicottero. Una volta caricato a bordo, l’uomo è stato trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato le indagini necessarie a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

