Savona, è un 23enne il giovane accoltellato: è caccia all’uomo per trovare l’aggressore

Savona – É un giovane di 23 anni la persona accoltellata questa mattina in via Pisa a Savona. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e si trova adesso ricoverato all’ospedale San Paolo, dove nelle prossime ore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio. Nonostante abbia perso molto sangue, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e il suo aggressore sarebbe nata una lite per futili motivi, forse dovuti dal traffico, che è degenerata nell’accoltellamento.

Il malvivente si è poi dato alla fuga a bordo del suo monopattino e ha rapidamente fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che si sono messi sulle sue tracce e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver ripreso la scena e fornire maggiori dettagli per identificare il responsabile.

