Altare, auto in fiamme a Isola del Pero, arrivano i vigili del fuoco

Altare (Savona) – Auto distrutta dalle fiamme, in località Isola del Pero, poco dopo le 13 e intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con i mezzi del distaccamento di Cairo Montenotte a seguito dell’incendio di un’autovettura.

All’arrivo sul posto, il veicolo risultava interessato dalle fiamme. La squadra ha provveduto alle operazioni di spegnimento, evitando il coinvolgimento di altri mezzi nelle vicinanze. Successivamente sono state eseguite le attività di messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area circostante.

Nel corso dell’intervento non si sono registrate persone ferite.

Terminate le operazioni l’area è stata infine resa nuovamente fruibile.