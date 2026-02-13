Bambino caduto dal terrazzo a scuola, a Genova 12 indagati

Genova – Dodici persone indagate per il caso del bambino di sette anni precipitato dal terrazzo di una scuola a Voltri. Lo ha deciso la Procura di Genova a seguito delle indagini sull’episodio che ha suscitato grande clamore lo scorso settembre.

Il bambino avrebbe dovuto essere seguito costantemente dall’insegnante di sostegno e dal personale della scuola che, invece, in circostanze e per motivazioni ora al vaglio degli inquirenti, lasciò solo il bambino per il tempo necessario affinchè si compiesse la tragedia.

Il piccolo aveva raggiunto un terrazzo ed era caduto dopo aver scavalcato la ringhiera.

Dallo scorso 18 settembre il magistrato che segue il caso ha esaminato documenti e deposizioni ed alla fine ha iscritto 12 persone nel registro degli idagati. Si tratterebbe della dirigente scolastica e alcuni insegnanti dell’istituto ma anche personale della scuola precedentemente frequentata dal bambino e che non avrebbe trasmesso con la dovuta attenzione i bisogni “speciali” del bambino, affetto da una forma di disabilità.

Per gli indagati della scuola di Voltri si tratterebbe di una accusa per abbandono di minore aggravato dalle lesioni mentre per il personale della precedente scuola l’ipotesi di accusa prevede l’omissione di atti d’ufficio.

Un’inchiesta parallela riguarderebbe invece le condizioni e le misure di sicurezza previste nella scuola e potrebbe portare ad altre iscrizioni nel registro degli indagati considerando che le violazioni riscontrate sembrano essere molte e ben circostanziate, a partire dall’assenza dei requisiti per ospitare i bambini.

Resta da capire come sia stato possibile che il piccolo, con evidenti difficoltà, sia rimasto solo per circa venti minuti nonostante il rapporto tra insegnanti di sostegno e studenti fosse di uno a uno.

Il piccolo è rimasto ricoverato all’ospedale Gaslini dal settembre scorso ed ora dovrebbe apprestarsi a tornare a casa dove dovrà essere curato ed accudito 24 ore su 24 considerate le gravi lesioni in cui è incorso.