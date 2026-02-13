Frana di Arenzano, oggi le cariche esplosive per liberare l’Aurelia, treni fermi

Arenzano (Genova) – Potrebbe scattare tra le 12 e le 15,45 di oggi la carica esplosiva che dovrebbe distruggere il grosso masso caduto con la frana sulla statale Aurelia, tra Arenzano e Vesima. La decisione sull’orario viene riservata agli artificieri che piazzeranno le cariche in mattinata per poi scegliere il momento migliore.

Le cariche ridurranno in frantumi gli enormi massi precipitati sulla strada ma anche quelli rimasti “sospesi” e pronti a cadere a loro volta.

Un provvedimento necessario per velocizzare le operazioni di sgombero che già così potrebbero prolungarsi ben oltre la fine del mese.

Massima sicurezza sul percorso della statale Aurelia e curiosi mantenuti a debita distanza dall’esplosione che potrebbe scagliare in aria frammenti anche piuttosto grandi di roccia.

A complicare le cose la necessità – sempre per motivi di sicurezza – di chiudere il traffico ferroviario sulla linea Genova – Savona – Ventimiglia per la durata di un’ora e nella fascia orario indicata per l’esplosione (12-15,45).

Previsti quindi ritardi e disagi per chi si sposterà in treno in quella fascia oraria.

D’altra parte la linea ferroviaria viaggia poco lontano dal punto dell’esplosione ed è necessario garantire la massima sicurezza per i viaggiatori.