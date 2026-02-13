venerdì 13 Febbraio 2026
Genova, ancora un ragazzo di 13 anni investito mentre va a scuola

ambulanza croce bianca genoveseGenova – Ancora un ragazzino investito per strada mentre attraversa per andare a scuola e ancora nel quartire di San Fruttuoso.
Nuova emergenza per un pedone travolto da un’auto, questa mattina, intorno alle 8, in via Galileo Galilei dove l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo per soccorrere un ragazzino investito nel percorso tra casa e scuola.
Un episodio che fa scalpore anche perché l’episodio è avvenuto non lontano dal luogo dove, poco tempo fa, un altro giovanissimo studente è stato travolto addirittura da una ambulanza.
Oggi, invece, il ragazzino di 13 anni, mentre attraversava la strada per recarsi a scuola, è stato investito da un’auto.
Stando a quanto riferito, la conducente del veicolo, dopo essersi sincerata delle condizioni del giovane, si è allontanata senza allertare i soccorsi né tantomeno attenderli sul posto.
Assistito nei primi minuti dal personale scolastico, il paziente è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Gaslini con dolore all’altezza di un femore e sospetto trauma lombare.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire la vicenda e avviare gli accertamenti per risalire all’auto allontanatasi.

