Genova, ancora un ragazzo di 13 anni investito mentre va a scuola

Genova – Ancora un ragazzino investito per strada mentre attraversa per andare a scuola e ancora nel quartire di San Fruttuoso.

Nuova emergenza per un pedone travolto da un’auto, questa mattina, intorno alle 8, in via Galileo Galilei dove l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo per soccorrere un ragazzino investito nel percorso tra casa e scuola.

Un episodio che fa scalpore anche perché l’episodio è avvenuto non lontano dal luogo dove, poco tempo fa, un altro giovanissimo studente è stato travolto addirittura da una ambulanza.

Oggi, invece, il ragazzino di 13 anni, mentre attraversava la strada per recarsi a scuola, è stato investito da un’auto.

Stando a quanto riferito, la conducente del veicolo, dopo essersi sincerata delle condizioni del giovane, si è allontanata senza allertare i soccorsi né tantomeno attenderli sul posto.

Assistito nei primi minuti dal personale scolastico, il paziente è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Gaslini con dolore all’altezza di un femore e sospetto trauma lombare.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire la vicenda e avviare gli accertamenti per risalire all’auto allontanatasi.