venerdì 13 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, colpito alla testa da una bottigliata in via del Campo
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCarignano

Genova, colpito alla testa da una bottigliata in via del Campo

Redazione Liguria
0

Pronto soccorso GallieraGenova – Migliorano, all’ospedale Galliera, le condizioni del giovane di 24 anni colpito ieri pomeriggio da una bottigliata sulla testa durante una lite in via del Campo, nel centro storico genovese.
L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 quando il ragazzo è stato coinvolto in una lite per motivi ancora da chiarire.
Dalle parole si è passati rapidamente alle mani e l’avversario lo ha colpito violentemente alla testa con una bottiglia di vetro che si è infranta causando diverse ferite sul cuoio cappelluto e sul viso.
Il giovane ha iniziato a perdere sangue in modo abbondante tra lo sgomento dei passanti che hanno chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.
Sul posto è arrivata l’ambulanza e l’automedica del 118 e il ragazzo è stato medicato e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stato medicato e poi sottoposto ad esami medici per accertare se, oltre alle ferite, avesse riportato lesioni al cranio.
I medici hanno poi attribuito il codice giallo, intermedio per gravità e lo hanno ricoverato per la notte.
Indagini in corso per risalire all’aggressore e per capire cosa abbia scatenato una lite così violenta.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Arenzano frana statale aurelia

Frana di Arenzano, oggi le cariche esplosive per liberare l’Aurelia, treni...

Cronaca
meteo liguria venerdì 13 febbraio 2026

Meteo Liguria, cielo sereno al mattino, forte peggioramento la sera

Cronaca
anziano

Genova, era povero ma scopre di avere diritto alla pensione e...

Cronaca

Frana ad Arenzano, treni fermi per l’esplosione sull’Aurelia

Cronaca