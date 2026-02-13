Genova, colpito alla testa da una bottigliata in via del Campo

Genova – Migliorano, all’ospedale Galliera, le condizioni del giovane di 24 anni colpito ieri pomeriggio da una bottigliata sulla testa durante una lite in via del Campo, nel centro storico genovese.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 quando il ragazzo è stato coinvolto in una lite per motivi ancora da chiarire.

Dalle parole si è passati rapidamente alle mani e l’avversario lo ha colpito violentemente alla testa con una bottiglia di vetro che si è infranta causando diverse ferite sul cuoio cappelluto e sul viso.

Il giovane ha iniziato a perdere sangue in modo abbondante tra lo sgomento dei passanti che hanno chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Sul posto è arrivata l’ambulanza e l’automedica del 118 e il ragazzo è stato medicato e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stato medicato e poi sottoposto ad esami medici per accertare se, oltre alle ferite, avesse riportato lesioni al cranio.

I medici hanno poi attribuito il codice giallo, intermedio per gravità e lo hanno ricoverato per la notte.

Indagini in corso per risalire all’aggressore e per capire cosa abbia scatenato una lite così violenta.

