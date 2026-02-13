venerdì 13 Febbraio 2026
Genova, Tir incastrato nel sottopasso di Brignole, traffico nel caos

tir incastrato brignole 13 febbraio 2026Genova – Ancora un autoarticolato bloccato, oggi, venerdì 13 febbraio, nel sottopasso viario che collega la zona di Brignole con quella di Borgo Incrociati e San Fruttuoso.
Il mezzo pesante è bloccato dalle 9 circa e sta causando pesanti disagi alla circolazione stradale che è bloccata in direzione monte in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.
Ancora da chiarire le circostanze del clamoroso errore del conducente del mezzo pesante che dovrebbe conoscere gli “ingombri” del proprio mezzo pesante.
In molti puntano il dito sulle chiusure dei tratti autostradali che mandano in confusione i Trasportatori che non conoscono bene la zona e seguono le indicazioni di gps che non sono tarati per mezzi pesanti.
