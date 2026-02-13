venerdì 13 Febbraio 2026
Meteo Liguria, cielo sereno al mattino, forte peggioramento la sera

Redazione Liguria
meteo liguria venerdì 13 febbraio 2026Un’ intensa perturbazione denominata “Oriana” interesserà la Liguria nella notte tra oggi, venerdì 13 febbraio 2026 e la giornata di domani, sabato 14 con piogge e venti forti. Domenica situazione in miglioramento con belle schiarite.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
Sino alla prima mattinata cielo sereno e limpido. Da metà mattinata aumento della nuvolosità alta e sottile da ponente verso levante con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.
Nel pomeriggio ulteriore infittimento della nuvolosità con piogge a partire dalle coste del Ponente nelle ore serali, in estensione a tutta la regione entro la mezzanotte con anche occasionali rovesci.
Venti forti da ovest al largo tra la notte e la prima mattinata, in attenuazione.
Lungo le coste vento in progressivo rinforzo inizialmente da sud-ovest, poi da sud-est e in brusca rotazione ad est in serata sul Golfo, con rinforzi anche notevoli.
Mare generalmente agitato per onda lunga a sud-ovest in lieve scaduta durante il pomeriggio.
Temperature minime in calo, massime pressochè stazionarie.
Sulla costa temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +13°C/+16°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+5°C e massime tra +9°C/+13°C.

