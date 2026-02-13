Meteo Liguria, cielo sereno al mattino, forte peggioramento la sera

Un’ intensa perturbazione denominata “Oriana” interesserà la Liguria nella notte tra oggi, venerdì 13 febbraio 2026 e la giornata di domani, sabato 14 con piogge e venti forti. Domenica situazione in miglioramento con belle schiarite.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sino alla prima mattinata cielo sereno e limpido. Da metà mattinata aumento della nuvolosità alta e sottile da ponente verso levante con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Nel pomeriggio ulteriore infittimento della nuvolosità con piogge a partire dalle coste del Ponente nelle ore serali, in estensione a tutta la regione entro la mezzanotte con anche occasionali rovesci.

Venti forti da ovest al largo tra la notte e la prima mattinata, in attenuazione.

Lungo le coste vento in progressivo rinforzo inizialmente da sud-ovest, poi da sud-est e in brusca rotazione ad est in serata sul Golfo, con rinforzi anche notevoli.

Mare generalmente agitato per onda lunga a sud-ovest in lieve scaduta durante il pomeriggio.

Temperature minime in calo, massime pressochè stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +13°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+5°C e massime tra +9°C/+13°C.