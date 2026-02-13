venerdì 13 Febbraio 2026
Sanremo, anziano truffato salvato dai carabinieri

carabinieri anziano truffatoSanremo (Imperia) – I carabinieri della città dei fiori hanno salvato il denaro che un 70enne aveva versato su alcuni conti bancari a seguito di un nuovo caso di truffa ai danni di persone anziane.
Nei giorni scorsi il pensionato ha ricevuto una serie di telefonate da parte di finti carabinieri e operatori di un Istituto bancario, che lo hanno convinto a condividere la password di accesso al proprio conto corrente.
I truffatori riescono così a sottrargli oltre 20mila euro disponendo un bonifico verso un altro conto bancario.
Scoperto il raggiro, l’uomo si rivolge immediatamente alla locale Stazione dei Carabinieri, che riesce a individuare il denaro prima che possa svanire nel nulla. Un intervento tempestivo, che ha permesso di recuperare l’intera somma.
A distanza di poco tempo, l’uomo è tornato dagli stessi militari dell’Arma con un gesto di profonda gratitudine: una donazione all’ONAOMAC, l’ente che si occupa di sostenere gli orfani dei militari dell’Arma dei Arma dei Carabinieri.

