Carenza di Farmaci salvavita in Liguria, la Regione ne acquista all’estero

Liguria – La Regione ammette la carenza di farmaci salvavita e procede ad ordinare il Depakin all’estero per poi poterlo distribuire a chi ne ha bisogno attraverso le ASL.

Nelle scorse settimane l’associazione Genova Inclusiva ed alcuni esponenti politici avevano denunciato la difficoltà sempre crescente a reperire alcuni farmaci salvavita nelle farmacie della Liguria ed ha chiesto alla Regione Liguria di provvedere per ovviare ad una situazione incredibile in un Paese che si dice civile.

Dopo un’iniziale “imbarazzo” la Regione Liguria ha ammesso che la situazione è grave e, per alcuni farmaci ha provveduto ad ordinarne all’estero dove sembra si trovino con maggiore facilità.

La Regione ha fatto accantonare una quota delle confezioni acquistabili dall’estero per l’Italia. La scorsa settimana è stata inviata un’informativa dedicata ai clinici per la razionalizzazione delle prescrizioni, disponendo che le formulazioni attualmente carenti siano riservate esclusivamente ai pazienti che non possono ricevere formulazioni differenti già disponibili.

Grazie alla collaborazione dei farmacisti ospedalieri e delle ASL sono state definite procedure per garantire l’accesso al farmaco, stabilendo centri dedicati (sedi, contatti, orari) presso i quali i pazienti potranno ritirarlo. Trattandosi di un medicinale estero, infatti, non può essere distribuito attraverso il canale delle farmacie private.

La ditta produttrice ha assicurato la consegna di una prima tranche entro la prossima settimana. Tali quantitativi, uniti alla corretta gestione delle giacenze, consentiranno una copertura regionale stimata in circa un mese di terapia.

“Sono stati inoltre emessi – ha spiegato l’assessore regionale Nicolò – ulteriori ordini per garantire il fabbisogno dei prossimi mesi. Per assicurare la massima efficienza stiamo gestendo in maniera centralizzata le giacenze e, grazie alla disponibilità dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, è stato possibile coordinare centralmente gli ordini”.

“Grazie al lavoro di squadra – conclude Barbara Rebesco, direttrice delle Politiche del Farmaco di Regione Liguria –, il supporto di AIFA, la disponibilità dei farmacisti degli ospedali e delle ASL, la collaborazione con l’Ordine dei medici e la condivisione con le associazioni dei pazienti è stato possibile definire una procedura che ha permesso di mettere il sistema in sicurezza”.

Queste le sedi per il ritiro del farmaco Depakin con orario di apertura e contatti:

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

Farmacia Istituto Giannina Gaslini, Pad. 15 piano 2° (via Gerolamo Gaslini 5)

Orario distribuzione: lunedì-venerdì 8:30-16:30

Tel. 01056363403 / 01056362533

Mail: [email protected]

ASL1

Bordighera: Casa di Comunità, Ospedale Saint Charles,

email: [email protected], tel: 0184 534 681/83

Orario distribuzione: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30

Sanremo: Farmacia via Fiume n. 23,

email: [email protected], tel: 0184 536 487

Orario distribuzione: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13

Imperia: Farmacia Ospedale, via Sant’Agata,

email: [email protected], tel: 0183 537 295/6

Orario distribuzione: da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13

ASL 2

Savona: Ospedale San Paolo, via Genova 30, piano Portineria

Orario distribuzione: lunedì – venerdì, dalle 10 alle 14

Tel: 0198404250

Email: [email protected]

Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona, Via XXV Aprile, 38 – Padiglione Elio, piano terra

Orario distribuzione: lunedì – venerdì, dalle 10 alle 14

Tel: 0196235311

Email: [email protected]

Albenga: Ospedale Santa Maria di Misericordia, Viale Martiri della Foce n. 40, piano seminterrato

Orario distribuzione: lunedì – giovedì, dalle 10 alle 13:45

Tel: 0182546725

Email: [email protected]

ASL 3

Farmacia Fiumara

[email protected]

via Degli Operai 80, 16149, Genova

telefono: 010 849 7062-7153

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 13:30 alle 15:30

(POMERIGGIO SOLO FARMACI)

Farmacia Voltri

[email protected]

Piazza Odicini 4B, 16158, Genova

telefono: 010 8499010- 010 8499818

Aperta il Martedì e Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13 alle 15

Farmacia Celesia

[email protected]

via Pierino Negrotto Cambiaso 62, 16159, Genova

telefono: 010 8499314

Aperta il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12:30 e dalle 13 alle 15

Farmacia Archimede

[email protected]

Via Archimede 30 A 1° piano

PRESIDI: aperta dal lunedì al venerdì

dalle 8 alle 13

FARMACI: aperti dal lunedì al venerdì

dalle 8:30 alle 13 e 13:30 – 15:30

telefono: 010 8494923

Farmacia Levante

[email protected]

Via Bainsizza 42, 16147, Genova

Telefono: 010 849 6332

aperta il martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 15

ASL 4

Chiavari: via G.B. Ghio, 9

Tel 0185/329473

email: [email protected]

Orario distribuzione: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13

Martedì dalle 9 alle 15

Sestri Levante: Via Terzi, 43

Tel 0185 329813

email: [email protected]

Orario distribuzione: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

Mercoledì pomeriggio anche dalle 14 alle 15

ASL 5

La Spezia: Farmacia Ospedale S. Andrea

Orario distribuzione: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16; sabato dalle 08.30 alle 14

Tel.0187/533264

Sarzana: Farmacia Ospedale S. Bartolomeo

Orario distribuzione: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14; sabato dalle 9 alle 13.30

tel.0187/604575

Email: [email protected]