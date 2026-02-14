sabato 14 Febbraio 2026
Autostrade, incidente in A6: un bambino all’ospedale

Redazione Liguria
Coda A10Liguria – Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi è avvenuto intorno alla tarda mattinata di oggi, sabato 14 febbraio, lungo il raccordo tra A10 e A6 in direzione Torino.
Secondo quanto raccolto, si sarebbe trattato di uno scontro tra due auto avvenuto per cause ancora da verificare. Ad avere la peggio è stato un bambino che si trovava a bordo di uno dei due mezzi e che è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona. Il suo trasporto al Pronto Soccorso sarebbe avvenuto più per precauzione e le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.
Rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, non risultano altre persone rimaste ferite nel sinistro stradale.
