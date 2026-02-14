Genova Antifascista, corteo alla Foce: scattate le modifiche alla viabilità

Genova – Sono scattate intorno alle 15:30 del pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio, le modifiche alla viabilità nella zona della Foce, dove intorno alle 16:30 avrà inizio il corteo organizzato da Genova Antifascista.

I manifestanti si raduneranno in piazza Alimonda per muoversi poi lungo le strade del quartiere. Erano stati alcuni dei residenti del quartiere, negli scorsi giorni, a chiedere che venisse impedito lo svolgimento di manifestazioni come queste che spesso coinvolgono la Foce.

Per le giornate di ieri e di oggi gli abitanti della zona con Blu Area in zona Foce o Albaro possono parcheggiare gratuitamente in tutti i parcheggi di Blu Area in tutta la città.

Nelle prossime ore sono previsti possibili disagi al traffico nella zona, anche a causa della partita tra Sampdoria e Padova in programma allo stadio Ferraris che avrà ripercussioni anche nella zona di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]