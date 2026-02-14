sabato 14 Febbraio 2026
Genova, presidio antifascista questa sera alla Foce

Redazione Liguria
0

corteo antifascista 24 aprile 2025Genova – Tornerà questa sera, a partire dalle 18, il presidio antifascista che protesta contro la presenza, nel quartiere della Foce, della sede di una associazione di estrema destra vicina a CasaPound. La zona di via Montevideo e piazza Alimonda torna blindata con camionette della polizia e grate sistemate per evitare che i gruppi di manifestanti possano avvicinarsi ai locali dove si riunisce l’associazione.
Disagi per i residenti e tensione che cresce anche alla luce delle recenti sentenze che condannano 12 militanti di CasaPound per il reato di “ricostituzione del partito fascista” che, in qualche modo, conferma le tesi sposate dalla galassia antifascista che chiede la chiusura della sede e lo scioglimento di CasaPound.
Attesi in serata gli ormai consueti disagi per la circolazione stradale nella zona di piazza Alimonda, piazza Tommaseo e via MOntevideo, con la speranza che il presidio resti pacifico e che non si verifichino scontri di piazza.

