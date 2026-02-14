Genova, furto con spaccata in via San Vincenzo: arrestati due uomini

Genova – Due uomini di 30 e 47 anni sono stati arrestati dai Carabinieri a seguito delle indagini nell’ambito del furto con spaccata avvenuto alcune notti fa in un negozio di via San Vincenzo, in pieno centro a Genova.

Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i militari dell’arma hanno individuato i due soggetti come i presunti responsabili di quanto accaduto. I due avrebbero mandato in frantumi la vetrina del locale, introducendosi all’interno e asportando oggetti e denaro contante per un valore di circa 1700 euro.

I due uomini sono stati rintracciati nella giornata di ieri tra i vicoli del centro storico e fermati per un controllo. Dopo i seguenti accertamenti, sono stati arrestati e trasportati presso il carcere genovese di Marassi.

