sabato 14 Febbraio 2026
Meteo Liguria, maltempo e pioggia ma migliora domenica

Redazione Liguria
meteo Liguria sabato 14 febbraio 2026Un’intensa e veloce perturbazione interessa la Liguria nella giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, con piogge anche intense e venti forti.
Deciso miglioramento domenica e variabilità lunedì.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:
Notte e mattinata di maltempo su tutta la Liguria. Precipitazioni a carattere di rovescio soprattutto nel Savonese ed il Genovese occidentale, dove gli accumuli piovosi risulteranno più elevati.
Più moderate ed a carattere continuo le piogge sui restanti settori regionali. Nevicate oltre i 900-1000 metri sull’Appennino centro-occidentale, 1200 metri a levante, 800 metri sulle Alpi Liguri e Bormida occidentale.
Nel pomeriggio tendenza a cessazione delle piogge lungo le coste dove comparirà qualche schiarita; ancora precipitazioni deboli fino a sera sui versanti padani e sui crinali, con quota neve in generale rialzo fino a 1300-1400 metri.
Successivo generale esaurimento dei fenomeni ovunque nell’arco della successiva notte.
Venti forti da nord sul settore centro-occidentale della costa come da avviso. Venti moderati da nord-est a levante, con accelerazioni in prossimità dei solchi vallivi.
Mare stirato sotto costa con onda lunga da sud in scaduta. Molto mosso o localmente agitato al largo.
Temperature in generale calo specie nei valori massimi.
Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+11°C e massime tra +11°C/+14°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+5°C e massime tra +6°C/+10°C.

