Arenzano, ritrovato il subacqueo scomparso sul relitto della Haven

Arenzano (Genova) – E ‘ stato ritrovato sano e salvo il subacqueo tedesco di 50 anni dato per disperso durante una immersione sul relitto della petroliera Haven, al largo di Arenzano.

Dell’uomo si erano perse le tracce intorno alle 15,30 quando i compagni di immersione, una volta riemersi, hanno segnalato al gommone di appoggio, che l’uomo era scomparso e non era risalito.

Subito il diving che accompagnava il gruppo ha lanciato l’allarme al numero di emergenza 112 e sul posto sono accorsi vigili del fuoco e guardia costiera.

Per ore si è cercato l’uomo sul relitto della Haven e quando ormai si temeva l’ennesimo incidente mortale, è arrivata la notizia del ritrovamento, su una spiaggia, del subacqueo che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe riuscito a raggiungere la riva da solo dopo un errore di riemersione, probabilmente trascinato dalla corrente che è sempre molto forte sul relitto della Haven.

Per una volta si è quindi conclusa positivamente l’emergenza sul relitto che ogni anno fa registrare diverse vittime e diversi incidenti più o meno gravi.